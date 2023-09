GF Vip | Sophie Codegoni svela dettagli intimi sulla prima volta con Alessandro Basciano

La lista degli ospitiera lunga e prestigiosa, con nomi come Mick Jagger , frontman dei Rolling ... Anne -Pic e Pierre Hermé. Il menu della cena. Grande attenzione per il menu di alta ...Basciano ha fatto cilecca la prima notte dopo il GFParlaCodegoniCodegoni ha anche confermato di non essere andata fino in fondo con Basciano , proprio per una questione di ...

Gf Vip, Sophie Codegoni confermata alla conduzione di CasaChi Isa e Chia

Basciano delude dopo GF Vip: Sophie rivela tutto Avvisatore.It

Sophie Turner sued her estranged pop star husband Joe Jonas on Thursday to force him to turn over the passports of their two young daughters.Kylie Jenner was photographed in Milan with her phone in hand–unintentionally revealing the selfie with her and Timothée Chalamet being used as her lock screen.