Gf | Signorini asfalta Beatrice Luzzi | Non usare quella parola

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) La puntata del Grande Fratello di giovedì 21 settembre è stata, come sempre, ricca di emozioni. Uno dei momenti più sorprendenti è stato quando Alfonso, il conduttore del programma, ha deciso di rimproverare, una delle concorrenti del reality di Mediaset. L'attrice si è infatti lasciata sfuggire una frase piuttosto infelice che ha immediatamente attirato l'attenzione del conduttore: "Vorrei approfittare per salutare i miei figli perché ieri con Letizia piangevo per quello. Avendo visto loro il branco, così, penso che abbiano un po' sofferto.” Ma, con la sua solita maestria ha immediatamente rimproverato la: "Scusanonlabranco, ti prego, perché è abbastanza pesante, non è il caso eh". ...