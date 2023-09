GF | Alfonso Signorini rimprovera la Luzzi per un termine in particolare | “È una parola pesante”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri 21 settembre, pare siano state pronunciate delle parole che non piacerebbero alla produzione., infatti, ha inaspettatamenteto una concorrente per aver utilizzato unin. “È una” – Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento settimanale del GF. L'articolo