Genoa | Gilardino | “L’espulsione ha cambiato tutto | ma ci sono i presupposti per ripartire”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico delAlbertoparla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lecce: “Non siamo partiti bene, i primi 10 minuti nonandati bene. Dopo il 15? abbiamo preso in mano la partita e fino alabbiamo creato iper fare male al Lecce. Poi dopo il gol è cambiata l’impostazione di tutta la partita. La nostra volontà era quella di riproporre l’undici che ha sfidato il Napoli con giocatori di gamba: volevamo abbinare nelle due fasce giocatori di qualità e gamba, poi è normale che la partita non è andata dove l’avremmo voluta portare noi, ma la squadra ha volontà e ce la mette sempre in campo: deve essere una nostra prerogativa assieme all’approccio alla gara e alla voglia di soffrire. Abbiamo avuto sprazzi di ottimo gioco, cii ...

Squadra che vince non si cambia. Un vecchio adagio del calcio che Alberto Gilardino potrebbe leggermente riadattare questa sera. Seppur co...

Commenta per primo Ilcade sul campo del Lecce , in un match bloccato, deciso da Oudin nei minuti finali. Nel post partita Albertoha parlato ai microfoni di Dazn , dando la sua lettura della partita. ...Commenta per primo Lecce -1 - 0 Martinez 6 : nessuna sbavatura, sul gol una deviazione lo De Winter 5 : dalle sue parti ...: soffre in avvio poi prende campo con un 4 - 4 - 2 solido in ...

Gilardino post Lecce-Genoa: "Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla" Tuttosport

Lecce-Genoa: i convocati di Gilardino. Due assenze Pianetalecce

" Seguirò il consiglio del direttore: domani metterò la classifica al contrario (ride, ndr)! Sappiamo che la classifica non ci appartiene, ci fa piacere ma pensiamo solo al nostro obiettivo: oggi ...Il Genoa è stato sconfitto sul campo del Lecce giocando 53 minuti in inferiorità numerica: "Non siamo partiti bene, ma poi ci siamo ripresi fino all'episodio dell'espulsione. Abbiamo giocato e creato, ...