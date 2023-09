Genny | tutto il potere del bianco

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per la Primavera-Estate 2024, Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del brand, puntasul, ponendo l'attenzione sull’interpretazione della luminosita? in relazione al corpo femminile

Poi abbiamo scoperto le nuove creazioni di, i look di Prada ispirati alla donna piena di ... Se non avete ancora avuto modo di aggiornarvi suquello che è accaduto durante il secondo giorno ...Cosa scegli Moda primavera - estate 2024: il trench di Max Mara L'abito drappeggiato diIl ... Dopo aver annotatociò che più abbiamo amato del primo giorno di fashion show, eccoci con una ...

Milano Fashion Week 2023: tutto sulla sfilata di Genny Cosmopolitan

Casola, «La Chiocciola dei Gessi» dall'azienda di Genny Morara ... Settesere

Crop top, gonna lunga e cardigan over per Rosa Perrotta allo show di Genny che, come tutte le vip all’evento, ha sfoggiato un total white. Ginevra Mavilla mescola i due colori nella fantasia animalier ...Tutto è delicato, quasi impalpabile ... Pezzi da ricordare come il tailleur pantalone di seta sfumata che ricorda il tramonto. Da Genny la designer e proprietaria del brand Sara Cavazza Facchini ...