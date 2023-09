Gen V | confermato il cameo di Jensen Ackles | interprete di Soldatino

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023) Una foto condivisa online hacheha ripreso il ruolo diin unrealizzato per la serie Gen V, lo spinoff di The Boys. Amazon hala presenza dinelle puntate di Gen V, lo spinoff di The Boys in cui interpreta. Un'immagine dal set condivisa da Entertainment Weekly mostra infatti l'attore di nuovo nel suo costume, ma per ora i produttori non hanno voluto rivelare i dettagli del suo. Le anticipazioni dell'attore Nel mese di aprile, a una convention,aveva svelato che aveva girato delle scene per Gen V, lo spinoff di The Boys, e che sul set aveva improvvisato, confrontandosi con lo showrunner Eric ...