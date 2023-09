GdS – Juve su Fofana e gli altri nomi per il centrocampo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-19 08:03:44 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Per il dt e lo staff bianconero tre giorni in giro alla ricerca di nuovi rinforzi sostenibili Niente Coppe, ma non per tutta lantus. Stasera la Champions League inizierà senza Danilo e compagni, squalificati per una stagione dall’Uefa, così a “giocarla” saranno i dirigenti bianconeri. Il d.t. Cristiano Giuntoli, il d.s. Giovanni Manna e il capo scout Matteo Tognozzi hanno in programma qualche viaggio esplorativo tra oggi e giovedì sui campi di Champions, Europa League e Conference. Un modo per verificare dal vivo qualche potenziale obiettivo per gennaio – o per giugno – e per approfondire relazioni e contatti in vista delle trattative. Dopo aver chiuso l’estate con un solo vero colpo – Timothy Weah, acquistato per 10 milioni più bonus dal Lilla – alla Continassa si guardano intorno alla ...