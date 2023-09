Gazzetta – Lukuaku e Roc Nation rottura | tensioni sulle scelte del giocatore

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-21 21:16:10Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalladello Sport: Il centravanti della Roma non è più seguito dalla società americana: tra le cause della separazione le recentidi Romelu Ètra Romelu Lukaku e RocSports, l’agenzia fondata da Jay-Z che si occupava di tutelare e promuovere l’immagine e la carriera del belga. Da quanto riporta The Telegraph, la scelta sarebbe arrivata dopo la difficile estate passata dall’attaccante, con lecon Inter e Juve prima dell’approdo alla Roma. Il comportamento di Lukaku, complice pure il rifiuto dell’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, avrebbe irritato l’agenzia del rapper imprenditore, che ha così deciso – poco dopo la conferma del prestito ai giallorossi – di ...