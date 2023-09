Gazzetta – Lazio | il presidente del Tenerife conferma | “Vogliamo prendere Pedro”

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-21 19:35:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Ildel, squadra spagnola, hato l’intenzione del club di arrivare adallanei prossimi mesi Il calciomercato non si ferma mai, neanche durante la stagione. La novità di oggi arriva direttamente dalla Spagna, grazie alle parole deldelRivero. Il club spagnolo è infatti in contatto conper provare a portare il giocatore dellaalle Canarie. Secondo il numero uno iberico, infatti, i primi contatti sono già stati allacciati: da capire la volontà del numero 9 biancoceleste, che ha già espresso in passato il ...

Zielinski ha sì rifiutato l’Arabia Saudita ma non resterà a Napoli a ogni costo. Tant’è vero che – giustamente dal suo punto di vista – non ha ...

Non hanno lasciato certezze le immagini sul pallone recuperato da McKennie sulla riga e per questo la Gazzetta dello Sport ha polemizzato sul primo ...

La crisi della Lazio : tre sconfitte in quattro partite (una sola vittoria: a Napoli) e sette gol subiti. Ne scrive la Gazzetta: La Lazio non sa più ...

Il netto successo contro la(3 - 1 finale) fa della squadra bianconera una delle grandi favorite nella corsa verso lo scudetto proprio perché non avrà impegni infrasettimanali per tutta la ......vedo una lotta Inter - Juve - dice Fabio Capello intervistato da Filippo Cornacchia su La... Laè partita piano e l'addio di Milinkovic Savic si fa sentire: l'altro giorno per far gol di ...

FINALE Lazio-Atletico Madrid 1-1: incredibile gol di testa di Provedel all'ultimo respiro! La Gazzetta dello Sport

Lazio-Atletico Madrid, le pagelle: Luis Alberto inesauribile, 6,5. Griezmann, altra categoria (7,5) La Gazzetta dello Sport

primo mese Finora, di Lindstrom s'è visto poco e niente. Contro la Lazio, il tecnico l'ha gettato nella mischia per l'arrembaggio finale, che comunque non è servito ad evitare la sconfitta interna ...