Gazzetta – Dalle pizza alla finale Mondiale | chi è Fofana | nel mirino della Juve

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-20 10:10:30 Arrivano conferme dGdS: Il francese di origini ivoriane è ora capolista in Ligue1 con il Monaco, dopo che aveva anche pensato di smettere… Alessandro Grandesso 20 settembre – MILANO Due volte ha voluto smettere. E la seconda è stata quella giusta, ma per continuare e spiccare il volo. Quella di Youssouf, mediano del Monaco che piace moltontus, è una storia di resilienza e di un pizzico di fortuna, che però ha saputo sfruttare per diventare persino l’erede in pectore di Kanté in nazionale. Ossia la Francia di Deschamps con cui è andato alin Qatar, giocando anche la. Un sogno per un ragazzo di origini ivoriane che ad un certo punto si mise a consegnare pizze per guadagnarsi qualche soldo. Mentre oggi fa il titolare ...