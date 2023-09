Gastaldello | ' Palermo tra le favorite ma deve stare attento'

Leggi su stadionews

(Di venerdì 22 settembre 2023) MSL - NO - BANNER AF IS ADMIN ZONEID insideposttop 18447 Daniele Gastadello , allenatore del Brescia, è stato intervistato per la Gazzetta e ha analizzando l'avvio di campionato in Serie B, indicando le principalialla promozione. "Per organico, Venezia, Parma esono le più pronte per la A . Ma devono...