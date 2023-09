Gasperini | parole di fuoco contro Commisso | ' E' un maleducato E ogni volta che parla'

E’ arrivata la prima sosta per i campionati europei: i giocatori sono ora nei ritiri delle nazionali in vista delle partite di qualificazione a Euro ...

“Sono triste per come sono state tradotte le mie parole . Non erano certo una critica verso Gasperini , penso sia un grande allenatore e negli anni a ...

A distanza di anni non si placano le polemiche che vedono protagonisti Gian Pieroe Rocco Commisso . A margine della sfida di Europa League vinta contro il Rakow , l'allenatore dell'Atalanta è tornato a parlare del patron della Fiorentina : "Ogni volta che apre bocca è ...Queste ledisul problema accusato da Scamacca che raggiunge in infermeria Touré. Lesione di primo grado per Scamacca che dovrà riposare per almeno due settimane In Europa abbiamo ...

Gasperini, parole di fuoco contro Commisso: "E' un maleducato. E ... Corriere dello Sport

Gasperini attacca Commisso: "Un maleducato, quando parla è come ... Goal Italia

A distanza di anni non si placano le polemiche che vedono protagonisti Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso. A margine della sfida di Europa League vinta contro il Rakow, l'allenatore dell'Atalanta è ...Continua la polemica a distanza tra il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ...