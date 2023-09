Garcia | contro il Braga ha cambiato modulo | pressing posizionale e meno spazi

Kvara tskhelia non ha preso per niente bene la sostituzione all’ultimo minuto contro il Genoa da parte dell’allenatore Rudi Garcia . L’attaccante ...

È proprio vero che niente è impossibile, persino lasciare che la gioia, la gloria e l'orgoglio per uno scudetto atteso da 33 anni svanisca non nei ...

Il Napoli campione d’Italia non sta brillando in questo inizio di stagione. La squadra azzurra ha giocato quattro partite ed ha totalizzato ...

I campioni d’Italia in carica del Napoli esordiscono in quest’edizione della Champions League. In Portogallo, i partenopei debuttano...

... il tecnico biellese sembra fortemente intenzionato a riproporre anche in casa del Lecce il medesimo undici iniziale visto all'operala squadra di Rudy. A cominciare dal modulo, che ...In vista della gara del Dall'Arapotrebbe far fronte a due assenze che avrebbe preferito ...saltare anche la gara infrasettimanale di campionato in programma mercoledì al Maradonal'...

Orso cerca una maglia. Garcia senza Rrahmani Quotidiano Sportivo

Napoli: nervosismo e malumori, Garcia cerca la svolta contro il Braga - Sportmediaset Sport Mediaset

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare tatticamente la gara del Napoli in Champions League: "Garcia a Braga ha tentato la strada della semplificazione, è passato dal 4-4-1 ...Napoli, Rudi Garcia non riesce a portare serenità. Dopo la sofferta vittoria di Braga, l’allarme infortuni rischia di compromettere la trasferta di Bologna.