Garcia come Guardiola | il dettaglio lascia di stucco i tifosi

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’analisi della tanto discussa fase difensiva adottata dagli azzurri nel finale di Braga-Napoli, con più di qualche analogia con il City di. Nonostante sia terminata da qualche giorno nonché con un risultato favorevole agli azzurri, Braga-Napoli continua a far discutere numerosiall’ombra del Vesuvio. Questo, a causa delle troppe occasioni sprecate ancora una volta dai partenopei, cui gioco non si è rivelato eccelso neppure contro il modesto club portoghese.non parlare poi della consueta difesa ballerina, orfana di Rrahmani per infortunio e spesso bucata dalle ripartenze dei vari Bruma o Ricardo Horta. Ciliegina sulla torna, gli ultimi 5 minuti del match, in cui il Napoli ha adottato un discutibile modulo 6-3-1 in fase di non possesso dopo l’ingresso in campo del debuttante Natan, riuscendo lo stesso a concedere ...

Domani sera il Napoli sarà ospite allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, in casa del Genoa. Alle 12:45 Rudi Garcia presenterà in conferenza stampa ...

Domani a Braga per l'esordio in Champions League potrebbero essere tante le novità di formazione per il Napoli . Garcia valuta un vero e proprio ...

Mimmo Malfitano , storico giornalista a seguito del Napoli , è intervenuto ai microfoni di 'Fuorgioco' su Tele A, parlando della squadra die della lotta Scudetto: 'Un campionatol'anno scorso non ci sarà più, abbiamo già visto l' Inter e pure la Juventus senza coppe, quindi l'obiettivo sarà il quarto posto Champions. Dobbiamo ...'Leggo e sento che c'è malcontento a Napoli dopo la vittoria in Champions. Ma, non è piaciuta la vittoria di Braga E invece a me sì'. Italo Cucci esce fuori dal coro. L'ex direttore di Corsport e Guerin sportivo parla a Radio Martedi e dice

Napoli, l'immagine che inchioda Rudi Garcia: come schiera la squadra Liberoquotidiano.it

Come sta Rrahmani e Natan esordirà Le scelte di Garcia per la difesa Corriere dello Sport

quindi va valutata come stra-positiva per gli azzurri. Ora deve risolvere i suoi problemi, ma senza l'ansia di aver bisogno di punti. Il Napoli ora deve imparare una lezione: le partite vanno chiuse ...Rudi Garcia in estate aveva chiesto fortemente il difensore francese Danso per sostituire Kim. La società partenopea però non è riuscita ad accontentare l’ex Roma ed a Napoli è arrivato come difensore ...