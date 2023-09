2023-08-08 23:19:24 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport : Marta Fascina riappare in pubblico: l’ultima compagna di ...

E' "un passo avanti in tema di civiltà" l'ingresso dellonella Costituzione: così l'amministratore delegato del Monza, Adriano. "Loentra nella Costituzione italiana e questo è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in tema di civiltà. Questo - ha osservato - vuol dire riconoscere i ...Perché, come Spalletti, Sarri, Lippi, Allegri, Mourinho, Nedved,, Lotito, non appena sbuca all'Artemio Franchi, stadio di Firenze, viene ricoperto della qualunque, dal mestiere e attitudine ...

Galliani, 'sport in Costituzione un passo avanti di civiltà' Agenzia ANSA

Adriano Galliani: il Monza non è in vendita. Papu Gomez Non l'ho ... Quotidiano Sportivo

715-B che inserisce lo sport in Costituzione. Ecco, a tal proposito, il pensiero, divulgato dall'Ansa, dell'Ad e Vice Presidente Vicario del Monza Adriano Galliani: "Un passo avanti in tema di civiltà ...E' "un passo avanti in tema di civiltà" l'ingresso dello sport nella Costituzione: così l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. (ANSA) ...