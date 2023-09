Galliani | «Lo sport in Costituzione un passo avanti di civiltà»

2023-08-08 23:19:24 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport : Marta Fascina riappare in pubblico: l’ultima compagna di ...

E' "un passo avanti in tema di civiltà" l'ingresso dellonella Costituzione: così l'amministratore delegato del Monza, Adriano. "Loentra nella Costituzione italiana e questo è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in tema di civiltà. Questo - ha osservato - vuol dire riconoscere i ...L'amministratore delegato del Monza Adrianoha commentato l' inserimento delloall'interno della Costituzione italiana : ' Loche entra nella Costituzione è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in ...

Galliani, 'sport in Costituzione un passo avanti di civiltà' Agenzia ANSA

Galliani: "L'ingresso dello sport nella Costituzione è fondamentale" GianlucaDiMarzio.com

Intervenuto ai microfoni di ANSA, Adriano Galliani (amministratore delegato del Monza) ha commentato l'ingresso dello sport nella Costituzione italiana. "E' un fatto non solo di principio, ma ...Il Ministro dello Sport Abodi commenta il raggiungimento dell'obiettivo iniziale del suo mandato: il passaggio dello Sport nella Costituzione: "Da un lato ...