Furto e tentata estorsione in un locale | Arrestato un 40enne

(Di venerdì 22 settembre 2023) La notte scorsa i Carabinieri della stazione Roma Garbatella, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hannoin flagranza un cittadino di origini straniere di 40 anni, gravemente indiziato del reato diaggravato e. Nello specifico, la vittima, una donna di 28 anni, dopo aver trascorso una serata in un, si è accorta che il suo zainetto con all’interno il cellulare era stato rubato. Appena uscita, insieme ad alcuni amici, ha chiesto ad un gruppo di persone presenti se avessero visto qualcuno con il suo zainetto in mano, nel contempo uno dei suoi amici mediante un’applicazione che serve a localizzare i telefoni smarriti o rubati, ha fatto squillare il telefono della vittima e così si è ...

