Furto di acqua ai danni dell’Alto Calore | 58enne assolto

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, il processo a carico di Pompeo Masone, di 58 anni, di S. Giorgio del Sannio, imputato diaggravato diaidella Società AltoServizi, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci. In particolare il Masone, in concorso con altra persona, al fine di trarre profitto per se e per altri, mediante l’utilizzo di un tubo metallico, costituendo un vero e proprio bypass, che attraversava orizzontalmente la parete dell’abitazione dell’imputato, sostituiva la porzione di conduttura che avrebbe dovuto, invece, ospitare il relativo contatore idrico, si sarebbe impossessato dell’energia idrica, cagionando alla Società Altoun danno quantificato in circa 4.000 ...

I tre venivano infatti tratti in arresto in flagranza di reato peraggravato in concorso ... Gli stessi inoltre, al fine di raggiungere il corso d', ne avrebbero alterato gli argini, ...I tre venivano infatti tratti in arresto in flagranza di reato peraggravato in concorso ... Gli stessi inoltre, al fine di raggiungere il corso d', ne avrebbero alterato gli argini, ...

I ricercati che si nascondono negli alloggi di fortuna del Prenestino RomaToday

Tentano furto a castello Mackenzie, banda fa 'buco' nell'acqua Agenzia ANSA

4' di lettura Ancona 22/09/2023 - Particolarmente operativa si è dimostrata la moto d’acqua GC L20, impiegata per la prima volta quest’anno nelle attività di vigilanza, a partire dall’11 agosto, negli ...Tre persone, due delle quali erano stati denunciati in stato di libertà lo scorso luglio, sono state arrestate dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro con l'accusa di furto e di detenzione ... di ...