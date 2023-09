(Di venerdì 22 settembre 2023) "Lo stock totale del credito deteriorato da gestire in Italia è stato stimato, dal nostro Market Watch, in oltre 300 miliardi di euro alla fine del 2022. Questa è per noi unapiù...

Il mercato Npl 'dovra' avere obiettivi e regole comuni per poter funzionare sempre meglio'. E' quanto ha dichiarato Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente di Banca, in apertura dell'Npl Meeting 2023 in corso a Cernobbio. A livello di sistema servono 'sinergie in cui tutti i diversi crediti deteriorati possano essere gestiti nel modo piu' sostenibile ...Il portafoglio di proprieta' e gestito del gruppo Banca- ha aggiunto - ammonta a 30 miliardi, includendo anche il portafoglio di proprieta' di Revalea, la societa' di gestione Npl del Gruppo ...

Fürstenberg (Ifis),oggi responsabilità più grande di sempre Agenzia ANSA