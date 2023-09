Frosinone | Harroui si è operato | i tempi di recupero

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilha ufficializzato che Abdoulrahmane, centrocampista gialloblù, è stato costretto ad operarsi Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Abdoulrahmaneè stato costretto ad operarsi per la frattura al quinto metatarso del piede destro. COMUNICATO – «IlCalcio comunica che il calciatore Abdoulrahmaneè stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia».

