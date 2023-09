(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo l'incidente di Caselle, cancellato il passaggio in città della Pattuglia acrobatica nazionale, che era fissato per il prossimo 2 ottobre

L'evento era in programma il prossimo 1 ottobre: "Non ci sono le condizioni per viverlo in serenità"

Dopo l'incidente di Caselle, cancellato il passaggio in città della Pattuglia acrobatica nazionale, che era fissato per il prossimo 2 ottobre... in tantissimi alla scoperta del mappamondo dei sapori In 300 alla Cerimonia del Tocco, la festa dell'Ateneo friulano Dopo il tragico incidente di Torino letornano a volare Via i ...

Frecce tricolori, annullato anche il sorvolo su Firenze LA NAZIONE

Per uno potrebbe scattare la denuncia in quanto trovato in possesso di un coltello. «Ma quali frecce Spettacoli di guerra fanno morti qui e altrove. Fondi per trasporti, sanità e istruzione» il testo ...Dopo l'incidente di Caselle, cancellato il passaggio in città della Pattuglia acrobatica nazionale, che era fissato per il prossimo 2 ottobre ...