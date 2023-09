Frassinetti | “Non c’è vera scuola senza vera inclusione”

...presenti ministri come Raffaele Fitto ed Eugenia Roccella e dei sottosegretari Paolae ... passando per "Lotta ai trafficanti, difesa del diritto aemigrare". "Abbiamo dovuto fare dei ...... e l'educazione finanziaria ne farà parte - ha dichiarato a sua volta Paola" ...matematica dell'INPS dice che milioni di under 40 dovranno lavorare oltre ogni ragionevole soglia se...

Ritorno in classe, Frassinetti: 'Ora la scuola deve tornare ad essere ... Tuttoscuola

Disabilità: Frassinetti (FdI), Non c'è vera scuola senza vera inclusione La Voce del Patriota

Come spesso accade anche oggi il politico di turno ha deciso di darci un piccolo assaggio di “cultura pedagogica”.La sottosegretaria Paola Frassinetti – riportano le cronache – ci ha ricorda che “tram ..."Mi associo alle parole del presidente della Repubblica, Mattarella, e a quelle del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara pronunciate oggi a Forlì per l’inaugurazione dell’anno scolastico".