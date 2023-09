Francesco Cavallaro confermato Segretario Generale della Cisal

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 22 settembre 2023) Cnel,: “Organo fondamentale per democrazia, un onore rappresentare” Roma – Il, in rappresentanzaConfederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori in seno al Cnel, per il quinquennio 2023/2028. Oggi la cerimonia di insediamentoXI Consiliatura, alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin a Roma. “È un onore rappresentare la, che conferma lo status di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa – ha detto– all’interno di un organo costituzionale di ...