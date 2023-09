Fox | Rupert Murdoch lascia la presidenza

... per oltre 70 miliardi di dollari, con il figlio maggiore Lachlan nominato ad di unaCorp ridimensionata. Più di recentetenta, invano, di riunire le due metà del suo impero mediatico, ...Sull'azionario, beneCorp. (+3,17%) e News Corp. (+1,27%), tra i migliori sullo S&P 500, dopo cheMurdoch ha annunciato che lascera' la presidenza dei due colossi mediatici. Cisco ha perso il 3,9% ed e' stato ...

Rupert Murdoch "va in pensione": il miliardario lascia la presidenza ... Forbes Italia

Rupert Murdoch lascia il timone di Fox e News Corp al figlio Lachlan LA STAMPA Finanza

Rupert Murdoch is stepping down as the chairman of Fox Corp. and News Corp. Potentially destructive saltwater is climbing the Mississippi River. What it threatens: Agriculture, infrastructure and ...Rupert Murdoch, who announced Wednesday he was stepping back from his role as chair of Fox and News Corp, leaves a bigger imprint on American politics than the vast majority of people who have held ...