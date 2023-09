Formazioni ufficiali Salernitana-Frosinone | le scelte dei due tecnici

(Di venerdì 22 settembre 2023): ledei dueper la gara delle 18.30 di questo venerdì di campionato Comunicate ledi, gara delle 18.30 dell’anticipo del venerdì della quinta giornata di campionato.(3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Kastanos, Candreva; Jovane. All. Sousa(4-3-3): Turati, Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

E’ stato un ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali per l’Amburgo, che ad Elversberg ha perso la partita e anche la testa della classifica ...

Salernitana - Frosinone: le scelte dei due tecnici per la gara delle 18.30 di questo venerdì di campionato Comunicate ledi Salernitana - Frosinone, gara ...Commenta per primo SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Okoli, ...

Real Sociedad-Inter, le formazioni ufficiali Inter - News Ufficiali

Gialloblù in campo nell’anticipo di giornata, diretta su Solo Calcio La Primavera del Verona scende in campo al Sinergy Stadium per il match valido per la quarta giornata di campionato. Avversario di ...Salernitana-Frosinone aprirà il programma della quinta giornata di Serie A, scopriamo le formazioni ufficiali: Sousa cambia in attacco, c'è Cheddira ...