Fondazione Open | la Procura di Firenze chiede al gip di utilizzare la corrispondenza già sequestrata a Renzi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladiha chiesto al gup del Tribunale, Sara Farini, di avanzare al Parlamento la richiesta di autorizzazione ail materiale già sequestrato, che al momento è illegittimo, relativo alladel senatore Matteo, della deputata Maria Elena Boschi e dell’ex-deputato Luca Boschi nell’ambito del processo sulla, dove sono indagati per il presunto reato di finanziamento illecito dei partiti. La richiesta è stata presentata questa mattina daltore aggiunto Luca Turco durante la nuova udienza per discutere la richiesta di rinvio a giudizio di 11 indagati. L’udienza è stata aggiornata al 6 ottobre, quando le difese degli imputati presenteranno al giudice le controdeduzioni alla memoria depositata ...

L'inchiesta- Agli imputati, a vario titolo, ...

Il 27 luglio scorso sul caso Open si era espressa la Consulta: "E-mail e Whatsapp sono corrispondenza". Una decisione in cui veniva certificato che la Procura di Firenze non poteva acquisire, senza pr ...E' ripresa oggi, davanti al gup di Firenze, l'udienza preliminare sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla Fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Il lea ...