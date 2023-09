Fondazione Onda | visite gratis in 140 ospedali per giornata cuore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - '(H) Open week' dedicato alle malattie cardiovascolari per promuovere l'informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. L'iniziativa, in occasione dellamondiale del, che si celebra il 29 settembre, è organizzata per il terzo anno consecutivo, dadal 26 settembre al 2 ottobre. Previstegratuite in circa 140con il Bollino Rosa di. "Questa iniziativa ha un alto valore sociale - commenta Francesca Merzagora, presidente di- ...