Fondali marini più puliti | a Civitavecchia parte il progetto di pulizia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 settembre 2023)più, per un mare da vivere 365 giorni all’anno. Questo l’obiettivo delper il monitoraggio e ladei, che la Giunta Tedesco ha approvato su proposta del Vicesindaco (con delega all’Ambiente) Manuel Magliani. L’iniziativa, che partirà nei prossimi giorni e interesserà il litorale nel mese di ottobre, si suddivide in tre fasi: il monitoraggio e la tutela deicon classificazione delle acque; la promozione del turismo subacqueo e la valorizzazione del territorio; ladeie il recupero delle reti fantasma, come indicato dal soggetto proponente, la Asd Blue Shark Diving 2. Nella fattispecie l’attività inizierà con ...