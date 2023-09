Focaccia di ceci e rosmarino | è leggerissima! Ha solo 190 kcal

Leggi su donnaup

(Di venerdì 22 settembre 2023) Se hai dimenticato, durante la spesa, di acquistare il pane puoi tranquillamente preparare la ricetta scritta in questa pagina. Infatti puoi sostituire il pane con una buonissimadiche lascerà tutti i commensali piacevolmente stupiti. Con questa ricetta è possibile realizzare un impasto appunto diinsaporito con ilsuper leggero e davvero buonissimo. Il gusto di questafatta in casa piacerà proprio a tutti, anche ai più scettici e ai più piccoli di casa. Provare per credere! Se sei curiosa di scoprire cosa bisogna fare per mettere le mani in pasta e servire a tavola questa leccornia devicontinuare a leggere.di: ingredienti e ...