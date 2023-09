Firenze | inaugurata la nuova pista di atletica al coperto del Ridolfi

Alla presenza del vicecampione del mondo di lancio del peso Leonardo Fabbri... continua il tour nel mondo con tappa a Manama, per la prima in Bahrein, dove saràil 27 ... nato il 12 febbraio del 1951 quando venne organizzata ada Giovanni Battista Giorgini una ...

Firenze, inaugurata la nuova pista al coperto dello stadio di atletica ... 055firenze

Ufficio Dogane di Firenze, inaugurata la nuova sede 055firenze

FIRENZE – E’ stata inaugurata oggi, 22 settembre 2023, la nuova pista di atletica leggera al coperto dello stadio Luigi Ridolfi a Firenze. L’intervento, si legge in una nota del Comune, si era reso ...Canale3Toscana ha inaugurato i nuovi studi tv nella storica sede in via ... del format Visita Guidata che ci porterà a raccontare prima le bellezze artistiche di Firenze, Cortona, Volterra, Arezzo, ...