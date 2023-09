Fiorentina | Nico Gonzalez al Viola Park per gli esami medici

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023)si è fermato durante la partita di Conference League contro il Genk: nelle prossime ore glinelle prossime ore sarà valutato daidellaper capire le sue condizioni in vista della sfida all’Udinese. Il centrocampista argentino infatti si è dovuto alla fine del primo tempo della partita con il Genk in Conference League per infortunio. Nelle prossime ore arriveranno gli accertamenti sul suo stato di salute.