Fiordaliso fa un’altra gaffe con Arnold? La critica dal web VIDEO

... ma secondo me le piace Vittorio', commenta. Anche ... Prima non me ne aveva mai parlato e ora invece...', spiffera l''... anche Paolo Masella harapporto complesso con il padre. 'Non ...... ma secondo me le piace Vittorio', commenta. Anche ... Prima non me ne aveva mai parlato e ora invece...', spiffera l''... anche Paolo Masella harapporto complesso con il padre. 'Non ...

Grande Fratello, la gaffe clamorosa di Fiordaliso con Arnold: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Lui reagisce così Today.it