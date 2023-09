Final Fantasy 7 Rebirth | svelato il peso del gioco!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 settembre 2023) Recentemente, Naoki Hamaguchi, Director di, haildel gioco su PS5: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il recente trailer di, protagonista dell’ultimo State of Play di casa Sony, ha decisamente riacceso gli animi sul sequel di quel “Remake” che ha fatto discutere moltissimo gli appassionati, specialmente sul fronte narrativo. Discussioni che ormai sembrano essersi sedimentate, specialmente perché ormai ci siamo rassegnati: questo nuovo progetto ha preso una strada che non ci aspettavamo, ma non per questo non dovrà essere interessante. Quindi, in attesa dell’arrivo del gioco previsto per il prossimo 29 febbraio, in esclusiva PlayStation 5, ci aggrappiamo a tutte ...