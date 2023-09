L'Italia sfiderà l'Olanda nei quarti di finale validi per la fase finale della Coppa Davis , in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. È ...

L'International Tennis Federation (ITF) ha annunciato il calendario definitivo per la8 di Coppaa Malaga, in calendario dal 21 al 26 novembre. L'Italia giocherà il suo quarto di finale contro l'Olanda giovedì 23 novembre alle 10. Sarà il Canada campione in carica ad aprire ...Reduce dalla splendida avvgentura in, con due singolari vinti e l'apporto decisivo alla qualificazione dell'Italia alle8 di Malaga, il sanremese numero 48, esce battuto 6 - 7, 7 - 6, 6 - ...

Final 8 Davis, Italia-Olanda il 23 novembre alle 10: il calendario SuperTennis

Coppa Davis, Italia-Olanda ai quarti a Malaga Sky Sport

Il sanremese, numero 48 del mondo, cede dopo aver vinto il primo set al tennista russo salutando subito l'ATP 250 cinese ...Secondo anno consecutivo ai quarti per l'Olanda in Davis, pericolosa nei doppi con Koolhof e Roger. Un po' spuntata nel singolare ...