Fico chiude | la cronistoria del fallimento annunciato del megaprogetto di Farinetti

(Di venerdì 22 settembre 2023). La Fabbrica Italiana Contadina aperta in pompa magna alla periferia di Bologna da Oscarnel 2017 non esisterà più. “Fra le cose che non mi son venute tanto bene,è una di queste”, ha spiegato alla maniera di Forrest Gump il guru di Eataly durante una trasmissione di Radio24. Dichiarazione a cui è seguita subito la doccia gelida:non esisterà più e tra quattro mesi negli stessi spazi riaprirà una cosa che si chiamerà Grand Tour Italia. Se non è zuppa è pan bagnato, ma si sa è dal 2012 che aa Bologna è stato steso un chilometrico tappeto rosso di cui si fatica a vedere la fine. La fredda cronaca riporta però un dato incontrovertibile:non ha mai funzionato né commercialmente né comunicativamente. Insomma niente brand ...