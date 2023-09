Fiat - Il primo test della 600e - VIDEO

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con la 600, lapunta forte sul segmento B, popolarissimo in Italia. Le versioni in campo sono due, entrambe basate sulla piattaforma CMP2 e dotate di trazione anteriore: la, 100% elettrica con batteria da 54 kWh, e la Hybrid, appena annunciata. Abbiamo provato l'Ev: autonomia, prezzo e caratteristiche saranno sufficienti per rispondere alle esigenze di un vasto pubblico? Le prestazioni e la fluidità di marcia sono quelle tipiche delle elettriche, così come il confort, vista l'assenza di rumori e vibrazioni invadenti. Buona la taratura degli ammortizzatori, che si fanno trovare pronti nell'assorbire le asperità in modo efficace. Tutti i dettagli delcontattonuovasono disponibili nel. Buona visione!

Fiat 600 Hybrid è equipaggiata con un sistema di propulsione mild-hybrid, che combina un motore a benzina da 1.2 litri a tre cilindri, in grado di erogare 100 CV, con un sistema elettrico.