Festa del Cinema di Roma 2023 | da Paola Cortellesi a Suburraeterna | Un evento per gli spettatori

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023)Malanga e Gianluca Farinelli ci raccontano il programma - nutrito, come sempre - delladeldi, che quest'anno compie 18 anni. "Un traguardo importante, dedicato Giuliano Montaldo". Cielo nuvoloso, afa alle stelle - anche a settembre - e il palco ancora montato al centro della Cavea, dopo un'estate di grandi concerti, in uno degli angoli più suggestivi di: l'Auditorium Parco della Musica. Un angolo che, da diciotto anni, fa da cornice all'appuntamentotografico per eccellenza della Capitale, arrivato alla "maggiore età". Una ricorrenza da festeggiare, e allora ci pensa direttamente Gianluca Farinelli, Presidente della Fondazioneper, a presentare il programma della ...