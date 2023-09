Ferita per difendere la figlia dalle molestie | arrestato ad Asti l’uomo che ha sparato | la vittima lo conosceva

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) È stato fermato in zona San Rocco, adche secondo gli investigatori giovedì sera intorno alle 19 haa una donna in pieno centro prima di darsi alla fuga. Il sospettato è stato individuato dai militari del Gis, il Gruppo di intervento speciale arrivato da Livorno, che lo hanno sorpreso con un blitz mentre si trovava in un’abitazione messagli a disposizione da un amico., Giuseppe De Luca, pregiudicato e conoscente della donna, è ora accusato di tentato omicidio. La dinamica di quanto accaduto il 21 settembre in via Garibaldi è ancora al vaglio degli inquirenti, che oltre al racconto della, Luana Palmesino, 45 anni, e quello della17enne che era con lei, hanno ascoltato alcuni dei testimoni che hanno assistito alla scena, alcuni dei quali tra i ...