Feleppa Fi | “In città ancora odori sgradevoli | si ponga riparo | servono risposte”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“a tutt’oggi persiste il miasma che a folate ricopre l’interadi Benevento, apparentemente proveniente dalla valle del fiume Calore. Nonostante i tavoli tecnici non vi è traccia di soluzione. Si rimane sempre in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti. Ovviamente i risultati dei campionamenti, gli eventuali esiti dei controlli, che il gestore del consorzio dovrebbe già aver effettuato sulle attività insistenti sulla zona ASI, (controlli e verifiche obbligatori che dovrebbero segnare un percorso fino ai giorni in cui vi è stata una maggiore criticità in diversi punti della) ci forniranno un quadro d’insieme. – afferma perentorio in una nota a sua firma Angelo, responsabile ambiente di Forza Italia Benevento – Non si può essere tacciati di preoccupazioni ...