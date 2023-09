Federmeccanica chiama ad ' un patto per la produttività'

"Il problema della produttività va risolto con un'azione di sistema che coinvolga inevitabilmente le imprese e l'assetto istituzionale" avverte il presidente di, Federico Visentin, che con la sua relazione all'assemblea generale lancia "la proposta di un 'Patto Mech In Italy per la produttività'". "E' giunto il momento - dice - di fare un passo ......già previsto e che chiediamo da tempo insieme alle altre organizzazioni sindacali e'. Fiom: 'Meloni da che parte sta Alzi il livello dello scontro' - Per questo De Palmain ...

"Il problema della produttività va risolto con un'azione di sistema che coinvolga inevitabilmente le imprese e l'assetto istituzionale" avverte il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, che ...Il Presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, lancia una proposta per un "Patto Mech In Italy per la produttività" per risolvere il problema della produttività. Un'azione di sistema che coinvolg ...