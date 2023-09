Fatture con Società Fantasma | Centrale Abruzzese per Frode Fiscale da 1 | 2 Milioni di Euro

(Di venerdì 22 settembre 2023) Teramo - Dopo una serie di indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, ben dieci amministratori dioperanti in diverse regioni del centro Italia sono stati rinviati a giudizio per i reati di emissione e utilizzo diper operazioni inesistenti, che hanno causato unastimata in 1,2di. La Guardia di Finanza ha individuato sulla costa teramana una sorta di "cartiera" responsabile di operazioni fittizie, estese anche alle regioni del Lazio e delle Marche. L'inchiesta è scaturita da una segnalazione relativa a operazioni sospette legate a unacon sede sulla costa teramana, che si è rivelata essere una vera e propria "fabbrica" difalse. Questa, ...

