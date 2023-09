FantaLBA | torna il Fantabasket della Lega Basket A

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Al via il nuovo, iltargatoSerie A realizzato in collaborazione con Fantaking Interactive (Dunkest), che permetterà agli utenti di creare le loro Fantasquadre con tutti i protagonistiSerie A UnipolSai 2023/24. I fan potranno competere con i propri amici, partendo da 95 crediti iniziali per assemblare una squadra formata da due centri, quattro guardie, quattro ali e un allenatore. I giocatori otterranno un punteggio in base alle statistiche reali fatte registrare dai giocatoriSerie A nelle varie giornate di campionato., i premi per i vincitori Gli utenti potranno competere sia in modalità Campionato Classico che in modalitàDraft ad asta con roster esclusivi e ...