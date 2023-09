Fabrizio Corona torna libero dopo 10 anni | ha finito di scontare la pena Ma lo attende un nuovo processo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tornerà in libertà nella notte tra sabato e domenica prossimi il fotografoa 10dall’arresto avvenuto in Portogallo nel gennaio 2013 mentre cercava di sottrarsi alla cattura: il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso la liberazione anticipata che prevede uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi discontata. Ad annunciare la notizia su Instagram il suo storico avvocato Ivano Chiesa: “una notizia importante, l’aspettavo ed è arrivata. Dadomanisarà un uomoe avrà saldato definitivamente i conti con la giustizia,10di battaglie, di guerre, di istanze e di fatiche, sono molto felice e molto orgoglioso di ciò che ho fatto”, che attualmente era ai ...

