F1 | pollice alzato per la Ferrari a Suzuka La SF-23 comincia bene il GP del Giappone

(Di venerdì 22 settembre 2023) È una buonaquella vista a, durante la prima giornata del Gran Premio del. Le prove libere hanno concesso meno riferimenti delle abitudini, in quanto le varie squadre hanno impiegato tempo e chilometri per testare i prototipi degli pneumatici Pirelli 2024. Cionondimeno, da quanto si è intravisto, si può affermare che la Rossa possa brillare di luce propria anche nella terra del Sol Levante. Le prestazioni non sono deficitarie come altrove, anzi. La Scuderia di Maranello, che peraltro ha montato un nuovo fondo sulla SF-23 (provato da Charles Leclerc nella FP1 e da Carlos Sainz nella FP2) si è proposta al vertice delle tabelle cronometriche, pur senza svettare. D’altronde Red Bull è tornata a fare la voce grossa, soprattutto con Max Verstappen. La sensazione è che l’olandese e il Drink Team vogliano dare una ...