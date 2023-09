F1 oggi | GP Giappone 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023), venerdì 22 settembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP del, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Suzuka, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari. Una pista molto tecnica nella quale sarà necessario con assetti da medio-basso carico aerodinamico, potendo contare su una vettura efficiente e in grado di affrontare i curvoni veloci nel modo migliore. Spetterà ai tecnici trovare la sintesi su un set-up in grado di sviluppare alte velocità in rettilineo e di essere performante nei tratti guidati. La Ferrari, reduce dal trionfo di Singapore con lo spagnolo Carlos Sainz, vorrà dar seguito al momento positivo. Non ...