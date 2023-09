F1 | Max Verstappen domina la FP1 del GP del Giappone | le Ferrari rispondono sul passo gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo il “buco nero” di Singapore, Maxha voluto dimostrare a tutti che Marina Bay è stato solamente un caso. Il campione del mondo in carica, infatti, ha chiuso al comando (nettamente) la prima sessione di prove libere del Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il portacolori del team Red Bull ha martellato su tempi impossibili per tutti gli altri, sin dal primo giro lanciato. L’olandese ha concluso la sua sessione con il crono di 1:31.647 ottenuto con gomma soft, precedendo Carlos Sainz con la prima delle duecon un distacco di ben 626 millesimi. Terza posizione per Lando Norris (McLaren) che, proprio sotto la bandiera a scacchi, ha sfruttato la pista più gommata per portarsi a 745 millesimi dalla vetta, mentre è quarto ...