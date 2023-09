F1 | Lewis Hamilton | “Non avevo feeling con la macchina | ma lavoreremo per risolvere i problemi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il 14° tempo a 1.141 dalla vetta della seconda sessione di libere non era il mondo in cuiavrebbe voluto concludere la prima giornata del weekend del GP del Giappone di F1. Sulla pista tecnica di Suzuka l’olandese Max Verstappen, dopo quanto accaduto a Singapore, ha ripreso a dettare legge e alle sue spalle hanno concluso la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e il britannico della McLaren Lando Norris.ha faticato a trovare le giuste sensazioni con la Mercedes, anche nel confronto con il suo compagno di squadra, George Russell (5° a 0.640 da Verstappen). L’asso nativo di Stevenage, preso atto delle difficoltà, si augura di avere unapiù guidabile nella giornata di domani, in vista delle qualifiche. “E’ stato un venerdì molto impegnativo. Non...