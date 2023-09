F1 | il video delle prove libere a Suzuka | highlights e sintesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Max Verstappen ha giganteggiato nelle2 del GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il Campione del Mondo ha chiuso il miglior giro con il tempo 1:30.688, confermandosi al comano come aveva già fatto nella prima sessione. Il pilota della Red Bull ha rialzato la testa dopo la delusione dello scorso weekend e vuole tornare alla vittoria. L’olandese ha preceduto Charles Leclerc di 0.320: il monegasco si è distinto al volante di una Ferrari in grande crescita. Carlos Sainz è tornato in pista dopo il trionfo di Singapore e ha chiuso al quarto posto con l’altra Rossa, pagando un ritardo di 0.549 e venendo preceduto dalla McLaren di Lando Norris (terzo a 0.464). George Russell quinto a 0.640 con la Mercedes, a precedere la Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Alexander Albon. ...