F1 GP Giappone 2023 | Sainz | “Red Bull di nuovo molto forte”

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Siamo vicini ai nostri consueti rivali ma siamo tornati allo scenario di qualche gara fa nei confronti di una Reddi. Con i miei ingegneri stiamo rifinendo l’assetto della vettura e oggi abbiamo provato diverse regolazioni di set-up per cercare il giusto compromesso su questo circuito”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos, al termine del venerdì di prove libere sul circuito di Suzuka chiuso con un secondo e un quarto posto nelle due sessioni. “Ci sono molti dati da analizzare e questa notte decideremo come girare domani, cercando di mettere la vettura nella giusta finestra prestazionale. Ci attendono un paio di giorniintensi”, ha aggiunto. SportFace.

Formula 1 GPAston Martin - Buone sensazioni per Fernando Alonso al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio del, 17° appuntamento del mondialedi Formula 1. Lo spagnolo dell'Aston Martin, dopo la debacle di Singapore, è riuscito a creare un buon feeling con la AMR23 sul tracciato di Suzuka, ...Formula 1 GPFerrari Vasseur - Intercettato da Carlo Vanzini nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del, 17° prova del mondialedi Formula 1, Frederic Vasseur ha promosso la performance della Ferrari nel venerdì di Suzuka, precisando come Carlos Sainz e Charles Leclerc siano riusciti a ...

Nelle prime prove libere del Gp del Giappone, Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull, guida la classifica con un tempo di 1'31"647 sul circuito di Suzuka. In seconda posizione si piazza Carlos ...