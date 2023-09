F1 e MotoGP oggi | orari prove libere 22 settembre | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023)venerdì 22inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Suzuka andranno in scena ledel GP del Giappone per quanto riguarda la F1, a Buddh spazio alledel GP d’India per la. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito nipponico e sul tracciato indiano, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le qualifiche e le varie gare. Si tratta di due appuntamenti di grandissima tradizione e di enorme prestigio, dove tutti i piloti cercheranno di esprimersi al meglio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delle...